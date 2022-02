Oude (top)tijden moeten gaan herleven bij Set-Up’65

Hemelsbreed zit er maar zo’n twintig kilometer tussen Apollo 8 en Set-Up’65, maar in de praktijk is het een wereld van verschil. De Bornse formatie is sinds de entree in de eredivisie in korte tijd opgeklommen richting de top van volleyballend Nederland. In 2018 was Apollo 8 de nieuwkomer op het hoogste niveau in eigen land, vier jaar later staat de nationale beker al prominent in de prijzenkast. En hebben de volleybalsters daardoor tevens hun Europese debuut mogen maken in de Challenge Cup.