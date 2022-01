Outsiders Muguruza en Kontaveit vinden in Melbourne al vroeg hun Waterloo

Ovatie voor Stosur

Sam Stosur is bij haar laatste toernooi uit haar enkelspelloopbaan in de tweede ronde uitgeschakeld. De 37-jarige Australische verloor voor eigen publiek met 6-2 6-2 van de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. Na het laatste punt kreeg de licht geëmotioneerde Stosur een staande ovatie in de Kia Arena. ,,Ik heb meer gedaan dan ik ooit had gedacht. Ik droomde als kind van het winnen van een grand slam. Ik heb veel mooie momenten meegemaakt, waaronder hier in Australië”, zei Stosur, die in 2011 de US Open wist te winnen. Ze versloeg toen Serena Williams in de finale. Een jaar eerder was ze al finaliste op Roland Garros. Stosur deed voor de twintigste keer mee aan het enkelspel in Melbourne.