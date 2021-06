Overgang Antwan Tolhoek van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo aanstaande

Prachtige affiches voor derdedivi­si­o­nis­ten Excelsior’31 en HSC’21 in de voorberei­ding

18 juni ENSCHEDE - Of alle oefenduels in de voorbereiding door kunnen gaan is vanwege de coronamaatregelen nog afwachten, maar op papier staan er leuke duels op het programma voor de regionale derdedivisionisten Excelsior’31 en HSC’21.