Overmars belt Arnesen: Ajax kan Berghuis zo ophalen bij Feyenoord

Marc Overmars heeft zijn collega Frank Arnesen telefonisch op de hoogte gesteld van de interesse van Ajax in Steven Berghuis. De technisch directeur van de landskampioen heeft aangegeven met de topscorer van Feyenoord rond de tafel te willen. Om Berghuis naar Amsterdam te halen hoeft Overmars niet met Arnesen in onderhandeling over een transfersom. Die staat contractueel vast en bedraagt vier miljoen euro.

Door Mikos Gouka



Dat de Amsterdammers al langer geïnteresseerd zijn in Berghuis is algemeen bekend. De rechterspits liet verleden week Norwich City weten dat hij niet in gaat op het bod van de promovendus in Engeland. Berghuis wil komend seizoen in de Champions League uitkomen. PSV heeft ook een oogje op Berghuis, net als in de zomer van 2019, maar in Eindhoven is het voorlopig nog maar afwachten of er een ticket voor het miljoenenbal in Europa kan worden veroverd.

PSV had in 2019 zo’n vijftien miljoen over voor Berghuis, maar Feyenoord liet de aanvaller niet gaan. Berghuis tekende zelfs bij in Rotterdam en in dat nieuwe contract kwamen naast een megasalaris van twee miljoen euro ook afspraken over transfersommen in de toekomst te staan. Die werd vastgesteld en bleken aflopend. Zo is de situatie nu dat Berghuis ook voor Nederlandse clubs voor vier miljoen euro weg te halen is uit Rotterdam. Feyenoord deed die toezeggingen in 2019 omdat het volgens de club de enige manier was om de aanvaller bij te laten tekenen.

Volledig scherm Steven Berghuis tijdens de training van het Nederlands elftal in Zeist. © ANP

Een overstap van Rotterdam naar Amsterdam is een bijzonder gevoelige. Berghuis liet na 2019 verschillende keren weten niet open te staan voor een stap naar een andere Nederlandse club. Ingewijden verzekeren dat hij daar nu anders in staat. Ajax meldt zich uiteraard ook niet officieel in de Kuip zonder zeker te weten dat die actie kans van slagen heeft bij de speler zelf.

Focus op EK

Volledig scherm Steven Berghuis in actie tegen Noord-Macedonië. © Pool via REUTERS De aanvaller van Feyenoord zit momenteel in Zeist als speler van Oranje en zal zich niet uitlaten over een interesse uit Amsterdam. Bondscoach Frank de Boer gaf voor het toernooi ook al aan dat hij niet wil hebben dat spelers voortdurend met transferzaken bezig zijn, de focus moet bij het EK liggen. Sinds die uitspraken maakten Georginio Wijnaldum en Memphis wel hun transfer in orde, al was dat op afstand van Paris Saint-Germain en Barcelona.

Voor de nieuwe trainer Arne Slot zou het vertrek van Berghuis een flinke domper zijn. De opvolger van Dick Advocaat zei verleden week in Rotterdam nog geen enkele aanleiding te hebben om te veronderstellen dat Berghuis op weg was naar de uitgang. Nu Overmars zich heeft gemeld bij Arnesen, is die situatie uiteraard compleet veranderd. Sterker nog, in de Kuip zullen ze waarschijnlijk lijdzaam moeten toezien hoe de grote rivaal voor een schijntje de beste speler weg zal kapen uit Rotterdam.

Berghuis speelt sinds het seizoen 2016-2017 voor Feyenoord. Eerder kwam hij uit voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ en Watford. In het afgelopen seizoen maakte hij in de eredivisie achttien doelpunten voor Feyenoord.