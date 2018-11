Overstap Van Aert naar LottoNL-Jumbo nog niet rond

De gesprekken met Lotto-NL-Jumbo lopen. ,,Het is niet meer dan logisch dat we met Jumbo spreken over een contract voor 2019”, zegt manager Jef Van den Bosch. In theorie moet alleen de datum van het contract worden veranderd. 1 januari 2020, de dag waarop de reeds bestaande overeenkomst van Wout van Aert met Team Jumbo van kracht wordt, wordt dan gewoon 1 maart 2019. Dan komt Wout van Aert één dag later met een truitje van Jumbo aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, de eerste wedstrijd van het nieuwe Belgische wielerseizoen.



Er moet natuurlijk eerst nog een kleine kwestie worden geregeld. Om de overstap naar LottoNL-Jumbo te maken heeft Van Aert het akkoord nodig van Sniper Cycling volgens de regels van de UCI.



Sniper is het team van Nick Nuyens. Van Aert had een contract tot het einde van 2019 met Nuyens, maar verbrak die overeenkomst in september omwille van ‘dringende redenen’. Alleen met goedkeuring van Sniper kan Van Aert in 2019 voor een ander team rijden.