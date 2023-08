Overtuigende comeback van Caroline Wozniacki na 3,5 jaar afwezigheid

LIVE WK wielrennen | Van Schip en Havik in actie op koppel­koers, Lavreysen naar kwartfina­les keirin

Harrie Lavreysen heeft zich bij het WK baanwielrennen via de herkansingen gekwalificeerd voor de kwartfinales op de keirin. De titelverdediger en drievoudig wereldkampioen finishte in zijn heat slechts als derde. Alleen de eerste twee renners waren rechtstreeks verzekerd van een vervolg. In zijn herkansing was Lavreysen, die eerder dit WK voor de vijfde keer wereldkampioen sprint en teamsprint werd, veruit de snelste.