Overtuigende Max Verstappen blijft Ferrari's voor en pakt bonuspunten in sprintrace: ‘Het was goed’

Met video'sMax Verstappen heeft een eenvoudige overwinning geboekt in de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander ving aanvallen van de Ferrari-coureurs in de eerste ronde zonder problemen op en reed onbedreigd naar acht WK-punten.

Door Marijn Abbenhuijs



In de 23 rondjes die de sprintrace telde moest Verstappen het vooral opnemen tegen de twee Ferrari’s. Charles Leclerc startte achter hem van de tweede positie, Carlos Sainz van plek drie. Voor zijn teamgenoot en naaste belager in het wereldkampioenschap was het vooral zaak om de schade die hij gisteren opliep te repareren. Sergio Pérez was namelijk teruggezet naar de dertiende plek. Hij belandde in zijn laatste rondje van de tweede kwalificatieronde buiten de baan en werd daar achteraf voor gestraft.

Die start moest overigens worden uitgesteld. Twee coureurs begonnen met problemen aan de sprintrace. De Alpine van Fernando Alonso stond bij de start van de formation lap nog stil, de Alfa Romeo van Zhou Guanyu, de Chinees die vorig weekend nog zwaar crashte op Silverstone, viel aan het einde van die formation lap stil. Hij kon vanuit de pitstraat nog aan de race beginnen, Alonso kwam helemaal niet in actie.

De actie kwam voor Verstappen dus met wat vertraging, maar hij moest wel meteen alert zijn. Hij moest bij de start Leclerc achter zich zien te houden en even later een aanval van Sainz pareren. Maar toen de Nederlander eenmaal zonder kleerscheuren uit de eerste ronde was gekomen, kon hij zorgeloos richting de finish rijden.

Bekijk hieronder de beelden van de start:

De coureurs achter hem waren vooral in gevecht met elkaar. Leclerc en Sainz duelleerden fel om de tweede plek, een strijd die uiteindelijk door de Monegask gewonnen werd. De Ferrari-coureur, derde in het wereldkampioenschap, hield de schade ten opzichte van Verstappen daarmee dus binnen de perken. De Nederlander liep in de sprintrace slechts één punt op hem uit.

En ook Pérez slaagde erin om de schade beperkt te houden. Hij rukte vanaf de dertiende plek op naar plaats vijf, pikte zo nog vier WK-punten mee en kan morgen tijdens de grand prix vanaf een prima positie proberen om nog verder naar voren te rijden. Lewis Hamilton was intussen veel minder succesvol in zijn poging tot een inhaalrace. De Brit was bij de start betrokken bij een botsing met Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly en had vervolgens enorm veel tijd nodig om Haas-coureur Mick Schumacher voorbij te rijden. Dat lukte hem pas in de slotfase, waardoor hij uiteindelijk achtste werd, goed voor één puntje.

Fans in extase

Hoe dan ook vond alle actie dus plaats in het kielzog van Verstappen. De regerend wereldkampioen reed onbedreigd naar acht WK-punten en is bezig aan wat opnieuw een perfect weekend kan worden in ‘zijn’ Oostenrijk. Na de overwinning in de kwalificatie èn de zege in de sprintrace, heeft hij de vele Nederlandse fans, uitgedost in het oranje, op de Red Bull Ring al twee keer in extase gebracht.

Die resultaten in combinatie met het feit dat hij ook morgen weer vooraan mag beginnen, geven een uitstekende uitgangspositie om het feestje helemaal compleet te maken.

Bekijk de slotfase van de race:

,,Het was een aardige race", vond Verstappen. ,,We hadden een goede start en daarna ging het redelijk gelijk op. Het was goed, zoals een sprint hoort te gaan, zonder problemen.” ,,De Ferrari's waren met elkaar bezig in de eerste rondes, dus toen had ik een beetje een gat. Daarna hadden we volgende mij een redelijk vergelijkbare snelheid. Het gaat morgen weer een interessante strijd worden. De race is een stuk langer en het zal tricky worden met de banden.” ,,De auto is goed, er zijn wat dingen die we nog moeten finetunen, maar we zijn dit weekend heel competitief gebleken.” ,,Het was leuk", zei Carlos Sainz na zijn derde plek. ,,Ik had een goede start en ging in bocht drie de strijd aan het Max. Later in de race ging het in bocht drie tussen mij en Charles. Het was racen zoals het hoort te zijn. We zullen moeten zorgen dat de wagen morgen wat sneller is, want Max leek in het begin heel sterk.”

Bekijk hieronder de uitslag van de sprintrace en dus startopstelling voor de race van zondag:

Volledig scherm Max Verstappen © ANP / EPA

