Overtuigende start Jorien ter Mors met puike zege op 500 meter

FC Twente hoopt nog op meespelen Queensy Menig, Roemeratoe ‘de pineut’

20 november HENGELO - FC Twente heeft er nog altijd hoop op dat Queensy Menig zondag beschikbaar is tegen PSV. De aanvaller is vrijdagmorgen opnieuw getest. Als die uitslag negatief is, kan hij zaterdag aansluiten bij de laatste training voor de wedstrijd.