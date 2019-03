Overtuigende Vos boekt eerste zege van het seizoen

Het was voor Vos de eerste overwinning van het seizoen, de eerste ook in het shirt van CCC. Op 15 kilometer voor de streep was de Nederlandse Demi Vollering ontsnapt uit het peloton. De renster van Parkhotel Valkenburg bouwde snel een voorsprong op van 40 seconden, maar was kansloos toen er achter haar werd versneld.



Op 9 kilometer voor de streep werd ze ingelopen, waarna een groep van acht rensters voorop kwam met daarbij Vos en haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman. Kort voor de streep sloten nog enkele rensters aan, maar Vos haalde het overtuigend. Het was de vierde keer dat ze de Italiaanse koers won; eerder deed ze dat in 2009, 2010 en 2012.