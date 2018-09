Oververhitte Federer na offday onderuit op US Open

Millman vol ongeloofRoger Federer had gisteren in New York een offday. En daar komt hij anno 2018 niet altijd meer mee weg. John Millman versperde de Zwitser de weg en voorkwam een kraker tegen Novak Djokovic.

Volledig scherm De statistieken van de partij tussen Roger Federer en John Millman. © US Open Door Rik Spekenbrink



Zaterdag speelde hij nog één van de mooiste punten uit zijn carrière. Een onhaalbare bal lepelde de sprintende Roger Federer nog van het hardcourt, buiten de netpaal om terug naar de baan. De mond van tegenstander Nick Kyrgios viel open.



Twee dagen later, op een klamme New Yorkse avond, was diezelfde Federer ineens een oude man van 37 jaar. Vanaf de allereerste bal gutste het zweet van zijn hoofd, het gebeurt hem zelden. Het was het eerste voorteken van een offday.



John Millman, een Australiër van 29 jaar rook zijn kans. Hij greep Federer bij de strot en liet pas los na 3,5 uur. Hij staat in de kwartfinale, niet de Zwitser: 3-6, 7-5, 7-6, 7-6.

Er was vooraf geen enkel signaal dat Federer het zwaar zou kunnen gaan krijgen. Hij had in de eerste week van de US Open overtuigend gespeeld. En in 40 eerdere partijen tegen een speler van buiten de top 50, had hij in New York nooit verloren. Millman op zijn beurt was nog nooit zo ver gekomen op een grand slam en won nog niet van een speler uit de top 10. Laat staan de grootste tennisser aller tijden.

Volledig scherm John Millman. © AFP Maar de Federer van 2018 heeft zo nu en dan een slechte dag. Voorheen kwam hij daar meestal mee weg, kon hij teren op voldoende basiskwaliteit. Die tijd ligt achter hem. Bovendien: 76 onnodige fouten sloeg hij echt zelden.



Zeker, Millman speelde goed. Hij werd in de eerste set weggeslagen, maar liet de schouders niet hangen en kwam terug. ,,Het enige waar ik tegen Federer controle over heb, is mijn innerlijke vechtlust”, zei de Australiër.

Die zag dat zijn idool, deze avond tegenstander, vooral faalde op de belangrijke momenten. Federer serveerde voor de tweede set, maar werd gebroken, ondanks twee setpunten. Ook in de derde set liet hij één setpunt liggen. Om in de vierde set een break voorsprong meteen weer in te leveren en in de onthutsend zwakke tiebreak van de vierde set twee dubbele fouten op rij te slaan. Eén van zijn tien in totaal. Zijn eerste service kwam minder de helft van de keren in het juiste vak.

Volledig scherm John Millman krijgt een knuffel van Roger Federer. © AFP Het was de warmte die hem parten had gespeeld, zei Federer. Bij een luchtvochtigheid van 76 procent had hij het benauwd. ,,Dit is me niet vaak overkomen. Maar alles voelde net niet.”

Tennisfans keken al lekkerbekkend vooruit naar een kwartfinale Federer-Djokovic. Die komt er niet. Na het winnen van de Australian Open begin dit jaar kreeg Federer een paar harde dreunen te verwerken. Hij sloeg het gravelseizoen, net als vorig jaar, over. Op Wimbledon, waar iedereen hoopte op een finale Federer tegen Rafael Nadal, versperde Kevin Anderson hem de weg in de kwartfinale. Nu was het Millman, de nummer 55 van de wereld, die de tennisfans in verbijstering achterliet. De laatste titel van Federer in New York blijft die van 2008.