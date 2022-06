Overzicht: welke wielrenners mogen zich nationaal kampioen noemen?

Uitslagen en verslagen korfbal: degradatie AKC en handhaving NKC’51, coach Schorn naar Juventa

ALMELO/NIJVERDAL - Voor AKC is het doek in de eerste klasse gevallen. Na het verlies tegen De Walden degradeert de Almelose ploeg naar de tweede klasse. NKC’51 won na een spannend duel van ASVD. De Nijverdallers blijven daardoor in de overgangsklasse.

10:50