Ozzie Albies krijgt historisch pak slaag, pijnlijke aftocht voor Kenley Jansen

MLBVoor Ozzie Albies is op hardhandige wijze een einde gekomen aan de play-offs in de MLB. Met Atlanta Braves verloor de Nederlandse honkballer de beslissende vijfde wedstrijd in de play-offs met liefst 13-1 van St. Louis Cardinals. Ook Kenley Jansen leed een pijnlijke nederlaag. Hij werd met de LA Dodgers uitgeschakeld door de Washington Nationals.

Vooral de start van de Braves in de halve finale van de National League was ontluisterend. Na de eerste inning stond het in Atlanta al 10-0 voor de bezoekende Cardinals, een nooit eerder vertoond aantal runs aan het begin van een play-offduel op het hoogste Amerikaanse honkbalniveau.

Volledig scherm Feest bij de St. Louis Cardinals na de monsterscore in Atlanta. © USA TODAY Sports

Ook voor Kenley Jansen zitten de play-offs erop. Met Los Angeles Dodgers verloor hij eveneens het vijfde en beslissende duel in de serie. Washington Nationals waren na tien innings met 7-3 te sterk.

De ploeg uit LA stond de afgelopen twee jaar in de World Series, maar moest nu al in de halve finales van de National League buigen. De Dodgers verspeelden niet alleen een voorsprong van 2-1 in de serie, ze gaven in het beslissende duel voor eigen publiek ook een voorsprong van 3-1 uit handen.

De Nationals trokken de stand in de achtste inning gelijk en sloegen in de extra, tiende inning hard toe dankzij een ‘grandslam-homerun’ van Howie Kendrick. Met alle honken bezet sloeg hij de bal over de hekken, goed voor 4 punten (3-7) .‘Closer’ Jansen kwam pitcher Joe Kelly nog wel aflossen op de heuvel om de inning uit te gooien, maar toen was het leed al geschied. In de gelijkmakende slagbeurt wisten de Dodgers niet meer terug te komen.

Volledig scherm Los Angeles Dodgers pitcher Clayton Kershaw zit er doorheen nadat hij in de achtste inning twee homeruns heeft moeten toestaan. © AP

Didi Gregorius bereikte dinsdag met New York Yankees al de halve finales van de play-offs in de American League. De international van het Nederlandse koninkrijksteam sloeg in het derde duels met Minnesota Twins twee punten binnen (5-1). De Yankees treffen nu Houston Astros of Tampa Bay Rays. Donderdagavond is het vijfde en beslissende duel in die serie.

De Cardinals spelen in de finale van de National League tegen Washington Nationals. De winnaar van die tweestrijd treft vervolgens in de World Series de beste ploeg uit de American League.