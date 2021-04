Paasaflevering Podcast Ballen Verstand: ‘Scheidsrechters zijn zo slecht, dat ze dit echt een penalty vonden’

Tien jaar later ‘harkt’ Van Vleuten weer de Ronde binnen: ‘Pijn aan de ogen van mijn trainer’

4 april Tien jaar na haar eerste zege in de Ronde van Vlaanderen heeft Annemiek van Vleuten (38) wéér de klassieker gewonnen. Na de tweede plek van Mathieu van der Poel was er toch nog Nederlands feest in Vlaanderen. Ook voor veelwinnaar Van Vleuten is winst in Vlaanderen nog heel speciaal. ,,Bij mijn nieuwe ploeg Movistar wilden ze deze héél graag.’’