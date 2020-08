‘Paire test een dag voor start US Open positief op corona’

De Bankzitter Met een Bokbiertje kijken naar de tour

29 augustus Het moet de grootste cultuurshock in de sportwereld zijn sinds Johan Cruijff uit nijd een jaartje het Feyenoord-shirt aantrok. Lionel Messi die nog een fax gebruikt om te zeggen dat hij er klaar mee is, komt ook in de buurt, maar ik denk dat de Tour in september gekker is dan een wandelende Messi in Manchester.