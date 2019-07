Pak de popcorn: de gek moet tegen de grootheid

Zweedse bondscoach: We waren niet handig genoeg

8:35 De Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson voelde zich alleen maar leeg na de verloren halve finale tegen de Oranjeleeuwinnen gisterenavond in Lyon. Het gaat in het voetbal niet om geluk of ongeluk maar om handigheid. ,,Voetbal gaat erom effectief te zijn", zei hij na afloop.