Pak je agenda: op deze dagen komen Van Barneveld, Van Gerwen en de andere 8 Nederlanders in actie op het WK darts

Vanaf 15 december wordt in Alexandra Palace in Londen het WK Darts van de PDC gespeeld. Liefst 96 darters staan aan de start van het grootste darttoernooi van het jaar. Inmiddels is het programma bekendgemaakt.