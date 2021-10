Pak slaag voor Botic van de Zandschulp

Berghuis en Blind genieten: ‘Heel lekker als je dit kunt leveren op dit podium’

19 oktober Steven Berghuis was na de zege van 4-0 op Borussia Dortmund onder de indruk van het spel van Ajax. ,,De eerste helft waren we heel goed aan de bal. We hadden veel diepte in ons spel en creëerden veel kansen”, zei hij tegen RTL. ,,Daarnaast verloren we de bal ook niet snel. Ja, ik denk dat we heel goed speelden.”