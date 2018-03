Panini kruipt in hoofden van 32 bondscoaches

Koebrugge na dit seizoen weg bij Eurosped

11:29 VROOMSHOOP – Carlijn Koebrugge verlaat Eurosped na dit seizoen. De midspeelster kwam in de zomer van 2016 over van Springendal Set-Up’65. In haar eerste seizoen kwam ze veelvuldig in de plannen van trainer Jan Berendsen voor, maar dit seizoen krijgt de Almelose amper speeltijd.