Pareltjes Robben zetten Bayern op koers voor winst in Ajax-groep

Bayern volgde het voorbeeld van Ajax, dat zich eerder op de avond in dezelfde poule met winst op AEK Athene (0-2) al verzekerde van overwintering in de Champions League. Op 12 december strijden Ajax (elf punten) en Bayern (dertien) in Amsterdam om de eerste plek in de groep. De nummer 1 treft een nummer 2 uit een andere poule in achtste finale.