Paret-Peintre wint GP La Marseillaise na fotofinish

De winnaar van de eerste wielerkoers op Franse bodem dit jaar kon pas worden aangewezen na bestudering van de finishfoto. Nadat zes vluchters waren ingerekend en ook een late kopgroep van vier het niet had gered, maakte het peloton zich op voor een sprint. Daarin was Paret-Peintre net iets rapper dan zijn landgenoten. Het is de eerste profzege voor de 24-jarige Fransman.

De GP La Marseillaise is de opener van het Europese wegseizoen. Vanwege de coronapandemie zijn veel wielerkoersen buiten Europa deze maand afgelast, zoals de Tour Down Under in Australië en de Ronde van San Juan in Argentinië.