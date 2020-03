Parijs - Nice eindigt niet in Nice, maar in La Colmiane

Niet alle Twentse amateur­clubs gooien het complex op slot: ‘Scholen zijn toch ook open?’

12:01 ENSCHEDE - In maart liggen alle sportactiviteiten in Nederland stil door het coronavirus. Daarom heeft het grootste gedeelte van de amateurclubs besloten de activiteiten voorlopig op te schorten. Het Enschedese FC Suryoye is één van die clubs. Iets verderop bij Sportlust Glanerbrug wordt nog wel ‘gewoon’ getraind.