Parijs-Roubaix: dit zijn de favorieten

Zeker, het is pas zijn eerste deelname en Van Aert is nog maar 23 jaar. Maar waarom niet? Derde in Strade Bianche en bewees in de Ronde van Vlaanderen dat hij ook wedstrijden ver boven de 200 kilometer goed verteert. En Parijs-Roubaix gaat ook over stuurmanskunst. Het is slechts een van de vele sterke punten van de de drievoudig wereldkampioen veldrijden. Dat lang niet alle 29 kasseistroken - totaal 55 kilometer - droog liggen is eveneens in het voordeel van Van Aert.