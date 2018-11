Paris Saint-Germain laat koppositie aan Napoli

FC Twen­te-speel­ster Folkertsma bij Oranje

14:58 ENSCHEDE - FC Twente-aanvoerder Sisca Folkertsma is door bondscoach Sarina Wiegman aan de selectie van Oranje toegevoegd. De Friezin vervangt de geblesseerde Siri Worm in de selectie voor de finale van de WK-play-offs tegen Zwitserland. Worm, afkomstig uit Doetinchem, speelde in het verleden voor Twente. Zij heeft vanwege een kuitblessure moeten afzeggen. Nederland speelt vrijdag in Utrecht de eerste wedstrijd thuis, vier dagen later is de return in Schaffhausen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK volgend jaar in Frankrijk.