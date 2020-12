Paris Saint-Germain wint bij Manchester United na fout van Solskjaer

Manchester United en Paris Saint-Germain staan nu op negen punten na vijf duels, net als RB Leipzig dat eerder vanavond met 3-4 won bij Istanbul Basaksehir. Manchester United heeft volgende week dinsdag genoeg aan een gelijkspel bij RB Leipzig, dat op 28 oktober met 5-0 verloor op Old Trafford. PSG kan het karwei afmaken tegen de Turkse kampioen Basaksehir, dat met 1 puntje na vijf duels geen rol van betekenis meer speelt in de poule. Paris Saint-Germain kwam vanavond na zes minuten al op voorsprong via Neymar. Na 32 minuten maakte Marcus Rashford de 1-1, al werd zijn schot nog flink van richting veranderd door de Portugees Danilo Pereira. Manchester United mocht van geluk spreken dat het met elf man de kleedkamer in mocht, want de Braziliaanse middenvelder Fred had tot twee keer toe rood kunnen of misschien wel moeten krijgen. Eerst na een kopstoot richting Leandro Paredes, waar hij goed wegkwam met geel nadat de VAR de beelden had bekeken. De Argentijnse middenvelder Paredes kreeg kort daarna een gele kaart na een duel, waar die gele kaart ook zomaar voor Fred had kunnen zijn.

Solskjaer laat Fred staan

Met middenvelders als Donny van de Beek, Paul Pogba en Nemanja Matic op de bank leek het vanzelfsprekend dat Ole Gunnar Solskjaer bij de start van de tweede helft zou gaan wisselen, maar hij liet Fred toch staan. In de 69ste minuut maakte PSG-captain Marquinhos de 1-2 uit een corner, nadat David De Gea knap redding had gebracht op een goed schot van invaller Mitchel Bakker. Een minuut na de 1-2 kreeg Fred zijn tweede gele kaart, die dus al geruime tijd in de lucht hing.



Met tien man ging Manchester United op zoek naar de gelijkmaker, die het via invaller Paul Pogba (volley net over) ook bijna maakte. Ook Donny van de Beek viel in de 79ste minuut in voor Edinson Cavani, die nog bijna de 2-2 maakte tegen zijn oude club. Zijn prachtige stiftbal viel echter op de lat en in de rebound kon ook Anthony Martial, die kort daarvoor ook al een grote kans had gemist, niet scoren. Kort voor tijd maakte Neymar nog zijn tweede van de avond, nadat Kylian Mbappé een minuut eerder na een razendsnelle counter nog voorlangs had geschoten. Zo werd het dus 1-3 op Old Trafford en zal de kritiek op Ole Gunnar Solskjaer weer losbarsten bij de fans van Manchester United en in de Engelse pers. De nummer negen van de Premier League gaat zaterdag op bezoek bij West Ham United, het team van David Moyes dat knap op de vijfde plaats staat.



Stand in poule H

1. Manchester United 5 - 9 punten (+6)

2. Paris Saint-Germain 5 - 9 punten (+3)

3. RB Leipzig 5 - 9 punten (-2)

4. Istanbul Basaksehir 5 - 1 punten (-7)



Programma volgende week dinsdag

21.00 uur: Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir

21.00 uur: RB Leipzig - Manchester United