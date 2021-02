Parkoers Milaan-San Remo aangepast door aardverschuiving bij beklimming

Klaassen: ‘Ten Hag is rijp voor de Bundesliga’

13:03 Davy Klaassen ziet zijn trainer bij Ajax, Erik ten Hag, nog wel eens in de Bundesliga werken. Volgens de middenvelder heeft Ten Hag alle kwaliteiten in huis om in de Duitse voetbalcompetitie aan de slag te gaan. ,,Ik hoop alleen dat dit nog niet zo snel gaat gebeuren”, zei Klaassen tegen het Duitse magazine Kicker.