‘Parma wil na Joshua Zirkzee ook Graziano Pellè vastleggen’

Pellè (35) speelde in het seizoen 2011-2012 ook al een tijdje voor de huidige nummer 19 van de ranglijst. De Italiaan was toen afkomstig van AZ, waar hij vanaf medio 2007 onder contract stond. Pellè speelde van 2012 tot 2014 bij Feyenoord, waar hij twee succesvolle seizoenen kende. In 2014 verhuisde hij naar de Engelse club Southampton. Pellè speelde sinds 2016 in China. Begin januari vertrok hij bij Shandong Luneng.