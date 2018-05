Partij Nadal afgebroken vanwege regen in Parijs

Titelhouder Rafael Nadal heeft zijn partij in de eerste ronde van de Open Franse titelstrijd moeten afbreken wegens regenval in Parijs. De Spaanse tennisser keek in zijn duel met de Italiaan Simone Bolelli in de derde set tegen een achterstand aan van 0-3 toen de arbitrage ingreep. De nummer één van de wereldranglijst had de eerste twee sets gewonnen: 6-4, 6-3.