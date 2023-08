Pas op de plaats voor ‘Mister Heracles’ René Kolmschot na ongelukkige val: ‘Moet heel veel platliggen’

Enkele dagen voor de oefenwedstrijd thuis tegen FC Volendam (zaterdag 5 augustus) sloeg René Kolmschot over de kop tijdens een fietsritje in de omgeving van zijn woonplaats Saasveld. Z’n voorwiel kwam in de berm terecht, de assistent-trainer kneep in een reflex in de voorrem en vloog daardoor over het stuur.

Ik moet nu even een pas op de plaats maken, terwijl ik juist heel graag met de jongens op het trainings­veld wil staan René Kolmschot, assistent-trainer Heracles

Bij de landing kwam Kolmschot op zijn linkerschouder terecht, zonder dat hij daarbij zichtbare verwondingen of schade opliep. Foto’s in het ziekenhuis wezen uit dat niets was gebroken, maar de pijn en ongemak verminderde niet. Een mri-scan eerder deze week leverde weinig nieuwe en bruikbare informatie voor het herstel op.

Uitstraling naar hand

„Ik heb pijn in mijn schouder, een stijve nek, kan mijn hoofd vrijwel niet naar links bewegen en heb uitstraling in mijn linkerarm naar m’n hand. Het is heel vervelend allemaal. Ik moet veel platliggen, dan heb ik het minste last. Per dag gaat het inmiddels wat beter, maar ik ben dit nu wel beu. Ik mankeer verder niets, maar ben onthand. Ik moet nu even een pas op de plaats maken, terwijl ik juist heel graag met de jongens op het trainingsveld wil staan”, laat ‘Mister Heracles’ desgevraagd weten.

Neuroloog

Nog onbekend is wanneer Kolmschot zich wel weer kan melden op Erve Asito. „Ik heb echt geen idee. Nadat ik was gevallen, dacht ik na dat weekeinde weer te kunnen gaan werken, maar inmiddels zijn we bijna twee weken verder. Morgen (woensdag, red.) heb ik een afspraak met de neuroloog, misschien krijg ik dan meer duidelijkheid.”