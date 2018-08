Pascal Eenkhoorn boekt ritzege in Colorado

De Nederlandse wielrenner Pascal Eenkhoorn heeft de derde etappe in de Colorado Classic gewonnen. De eerstejaarsprof van Team LottoNL-Jumbo was na een rit over 162 kilometer in Denver de snelste van een uitgedund peloton.

De Colombiaan Edwin Avila eindigde als tweede en de Amerikaan Gavin Mannion kwam als derde over de streep. Mannion leidt in het klassement. Zondag (Amerikaanse tijd) is opnieuw in Denver de vierde en laatste etappe.

Eenkhoorn behaalde zijn tweede dagsucces van het jaar nadat hij in maart een etappe in de Coppi e Bartali wist te winnen. De ritzege in Colorado is de 28ste overwinning voor LottoNL-Jumbo dit seizoen. ,,Dit is een zege van het collectief'', liet ploegleider Sierk-Jan de Haan weten. ,,In de finale deden Jan Maas en Maarten Wynants het werk. Maarten trok de sprint aan en Pascal spurtte met veel power naar de overwinning.''