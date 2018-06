Pasqualon behoudt leiding in slotrit Luxemburg

De etappezege ging naar Anthony Perez van Cofidis. De 27-jarige Fransman was de rapste in de sprint van een uitgerekt peloton. De Spanjaard Eduard Prades finishte als tweede, voor Pasqualon.

Pasqualon won vrijdag de derde etappe en zaterdag greep hij de leiding in het klassement door de koninginnenrit op zijn naam te schrijven. In de eindstand bleef hij de Sloveen Jan Tratnik 15 seconden voor. De Luxemburger Pit Leyder eindigde op 29 tellen achterstand als derde.

,,Het enige doel was om de gele trui binnen te halen. Dat is gelukt en daarom is dit een erg speciaal moment voor de ploeg en mij. Dit is mijn eerste eindoverwinning in een ronde. Ik voel me fantastisch. Ik wil deze zege graag opdragen aan mijn jonge dochter Joyel. Alle inspanningen waren voor haar'', sprak Pasqualon.