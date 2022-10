Patrick Roest blijft Jorrit Bergsma twee tienden voor op vijf kilometer, blessure sprinter Kai Verbij

Liesblessure Nuis

Kjeld Nuis komt dit weekeinde niet in actie. De schaatser van Team Reggeborgh is te ernstig geblesseerd aan zijn lies. Nuis liep de blessure donderdag op tijdens een training in Thialf.

In een rechtstreeks gevecht in Thialf was Roest net wat sneller dan Jorrit Bergsma, die sinds dit seizoen juist voor Jumbo-Visma uitkomt: 6.11,71 om 6.11,91.

Beau Snellink eindigde op ruime afstand van Roest en Bergsma als derde, in 6.19,38. Marcel Bosker en Kars Jansman verzekerden zich als nummers vier en vijf ook van deelname aan de eerste vier wereldbekerduels, met tijden van 6.19,40 en 6.19,63.



Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Stavanger, gevolgd door een wedstrijd in Heerenveen en twee duels in Calgary.

Roest 'verstandiger’

,,Ik kon er alles uit halen om hem nog net te verslaan”, aldus Roest na zijn zege op de 5000 meter. ,,Als je in zo’n gevecht verwikkeld raakt, wil je ‘m winnen ook. Je weet dat Jorrit een van de betere vijf kilometerrijders is. Ik wist dat ik nog een klein beetje over moest houden aan het einde om van hem te winnen.”



Bergsma verliet afgelopen zomer coach Jillert Anema na dertien jaar en koos juist voor een avontuur bij Jumbo-Visma. Voor Roest was het daarom even wennen dat de aanwijzingen die Jumbo-coach Jac Orie vrijdag gaf, niet voor hem maar voor de 36-jarige Bergsma bedoeld waren. ,,Maar uiteindelijk ben je toch wel met je eigen rit bezig”, sprak Roest, die niet zoveel contact met Orie heeft. ,,Alleen soms op de baan tijdens trainingen. Dan vragen we aan elkaar hoe het gaat en dat is het wel. Op zich zijn er geen hele grote veranderingen in de trainingsaanpak. Ik ging de race nu misschien iets verstandiger in dan andere jaren.”

Bergsma spreekt ondanks de jarenlange samenwerking ook nog maar weinig met zijn voormalige coach Anema, liet hij weten. ,,Dat houd je toch gescheiden. Ook al is hij de persoon met wie ik de voorbije dertien jaar misschien wel het meest heb opgetrokken.”



De routinier had de race graag gewonnen van Roest. ,,Maar de tijd is goed en dit was een prima rit om het seizoen mee te beginnen. De eerste wedstrijd is altijd spannend. Je weet dat je er goed voor staat, maar het moet er toch uit komen. Het is altijd afwachten hoe de verhoudingen zijn.”

Liesblessure Verbij

Het kwalificatietoernooi voor de eerste reeks wereldbekerwedstrijden zit er voor Kai Verbij al op. De 28-jarige sprinter van Jumbo-Visma liep vrijdag tijdens de eerste 500 meter in Thialf een liesblessure op. Verbij was ingedeeld in de laatste rit tegen ploeggenoot Merijn Scheperkamp en moest de strijd na enkele tientallen meters al staken. Verbij greep naar zijn linkerbovenbeen en ging naar de kant. Lees hier (Premium) een uitgebreid interview met Verbij.



,,Ik kan nog wel gewoon lopen”, zei Verbij, die zelf vermoedt dat de blessure niet heel ernstig is. Hij liet zich nog niet uit over verdere deelname dit weekeinde. Verbij staat behalve voor de 500 meter ook ingeschreven voor de 1000 meter.



Janno Botman zette met 34,96 seconden verrassend de beste tijd neer, voor Hein Otterspeer (35,05) en Tijmen Snel (35,13). Later vandaag is de tweede 500 meter. De vijf snelste schaatsers kwalificeren zich voor de eerste reeks wereldbekerwedstrijden, in november en december.



Verbij is niet de eerste schaatser die een liesblessure opliep in Thialf. Drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis overkwam gisteren hetzelfde en meldde zich af voor de 500 meter.

