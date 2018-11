Patrick Roest glundert, Antoinette de Jong baalt

,,Ik denk dat de kans heel groot is dat we vaker in deze opstelling gaan rijden'', liet hij bij de NOS weten. Met Marcel Bosker en Douwe de Vries zegevierde hij als gelegenheidstrio verrassend in de Japanse buitenlucht. ,,Makkelijk was het zeker niet, maar onze race verliep naar wens'', vervolgde Roest. ,,De bochten, de wissels en het kopwerk, alles ging erg goed en dan kom je op een winnende tijd uit.‘’



Antoinette de Jong daarentegen had geen goed woord over voor de vierde plaats van de Nederlandse vrouwenploeg op de achtervolging. ,,Het was heel rommelig bij ons, we waren zoekende naar de goede slag op dit buitenijs. Mede daardoor liepen de wissels niet lekker en kwamen we ook soms niet goed uit bij de bochten. We waren geen team, we reden als losse schaatsers rond. We hebben een bondscoach nodig die iedereen op de juiste plek zet, maar helaas, die is er nog niet.''