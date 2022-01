Patrick Roest rijdt ‘gewoon’ ploegenachtervolging op EK: ‘Duidelijk dat ik dit niet voor de bond doe’

Patrick Roest zal ‘gewoon’ meedoen aan de ploegenachtervolging op het EK, die vrijdag plaatsvindt. Dat heeft de schaatser, die zeer ontevreden is over de selectiekeuze van de KNSB voor de Olympische Winterspelen in Peking , laten weten via Instagram.

,,Vrijdag zal ik deelnemen aan de Team Pursuit op het EK. Het mag duidelijk zijn dat ik dit niet doe omdat de bond dit van mij vraagt. Al zouden ze het graag anders zien, is mijn onbegrip over de selectiekeuzes onveranderd. Ik doe dit om mijn teamgenoten en sponsors niet in de steek te laten, en omdat er een titel te verdedigen is", zo laat Roest weten op zijn Instagram.

Roest liet onlangs zijn onvrede blijken over de selectie voor de Olympische Winterspelen. Hij was graag op de 1500 meter aan de start verschenen, de afstand waarop hij bijna vier jaar geleden in Zuid-Korea verrassend olympisch zilver behaalde, maar het derde startbewijs voor de olympische schaatsmijl in Peking wees de KNSB toe aan Marcel Bosker, die daardoor ook aan de ploegachtervolging kan meedoen. Op de ploegachtervolging in Peking mogen alleen schaatsers uitkomen die ook een individuele afstand rijden.

Roest, die eind vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen op de 1500 meter sneller was dan Bosker, hekelde de olympische besluitvorming en de gebrekkige communicatie door de bond en bondscoach Jan Coopman. Als het aan Roest had gelegen, was het laatste startbewijs op de 1500 meter naar hem gegaan en had Bosker als tweede man aan de massastart meegedaan. Dat startbewijs ging echter naar Sven Kramer, die in China ook op de 5000 meter en de ploegachtervolging uitkomt.

Op het EK van komend weekend zal Roest de ploegenachtervolging met zowel Kramer als Bosker rijden. In zijn eerste reactie had Roest laten weten dat hij nog niet wist of hij dit wilde, maar hij heeft nu dus alsnog besloten om wél te rijden.

