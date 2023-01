Patrick Roest zet snelste tijd neer op 500 meter, Marcel Bosker in twee pogingen naar zesde tijd

Jutta Leerdam oppermach­tig naar titelpro­lon­ga­tie op EK sprint, zilver voor Femke Kok

Jutta Leerdam heeft bij de EK sprint in Hamar haar Europese titel met overmacht geprolongeerd. De 24-jarige schaatsster won de afsluitende 1000 meter in 1.14,80 en was daarmee veel sneller dan Femke Kok. Die eindigde als tweede in 1.16,06.

13:55