Pattinama-Kerkove pakt titel na opgave Hogenkamp

De Doetinchemse gleed onderuit bij setpoint in de eerste set en verstapte zich. Na een korte behandeling aan de kant besloot Hogenkamp de strijd te staken. De stand was op dat moment 6-5 voor haar in de tiebreak van de eerste set. De finale ging tussen de twee favorieten; Pattinama-Kerkhove was als eerste geplaatst, Hogenkamp als tweede.



Het NK werd op het laatste moment aan de kalender toegevoegd om de beste spelers in aanloop naar het nieuwe seizoen nog ritme op te laten doen. De finale van de mannen gaat zondag tussen Botic van de Zandschulp en Jelle Sels.