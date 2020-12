Paul Haarhuis stopt als captain van tennissters

Haarhuis lag de laatste maanden al onder vuur. Het NRC Handelsblad schreef in 2019 dat er onvrede heerste onder de tennissers. Acht anonieme spelers of speelsters stelden dat Haarhuis niet goed communiceerde, te weinig op de hoogte is van de ranking en agenda van de spelers en onvoldoende aanwezig is bij toernooien. ,,Het ligt in de lijn der verwachting dat ik na volgend jaar stop’’, aldus Haarhuis eind 2019. Dat had overigens volgens hem niets met de kritiek te maken. ,,Als bondscoach van de heren ben ik veel meer met de mannen bezig en de Davis Cup past daardoor veel beter in die lijn dan de Fed Cup.’’