Paul Pogba ontbreekt in Den Haag tegen AZ

Andere grote namen van Manchester United die in Den Haag niet in actie komen zijn Anthony Martial, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka en Luke Shaw, die ontbreken door blessures.



Tahith Chong is er morgenavond tegen AZ in het Cars Jeans Stadion wel bij. De negentienjarige international van Jong Oranje maakt de laatste weken geregeld minuten en lijkt ook tegen AZ kans te maken op een basisplaats. De andere Nederlander bij Manchester United, Timothy Fosu-Mensah, ontbreekt wel in de selectie.



Volledige selectie Manchester United: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, Brandon Williams; Scott McTominay, Nemanja Matic, Fred, James Garner, Andreas Pereira, Juan Mata, Jesse Lingard, Angel Gomes, Daniel James; Tahith Chong, Marcus Rashford, Mason Greenwood.