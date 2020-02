Pavel Koelizjnikov gaat zijn wereldrecord op de 500 meter aanvallen

De geschiedenis

In het verloop van het wereldrecord van de 500 meter bij de mannen doemt steeds weer een nieuwe ‘secondebarrière’ op. En uiteindelijk schaatst iemand er dwars doorheen en verlegt zo de grenzen op de sprintafstand. In 1981 was het de Rus Jevgeni Koelikov die als eerste onder de 37 seconden dook met een tijd van 36,91. In 1993 was het de Amerikaan Dan Jansen die de 36 seconden slechtte: 35,92. Vijf jaar later, in 1998, was het de Japanse snelheidsduivel Hiroyasu Shimizu die met 34,82 geschiedenis schreef.

Vervolgens bokste iedereen tegen ‘de 34-grens’ op. Denk alleen al aan de Canadees Jeremy Wotherspoon die heel vaak lage 34’ers op de klok zette. Dat het toch nóg harder kon bewees Pavel Koelizjnikov in 2015 met een tijd van 33,98. En zie nu: de Rus heeft daar inmiddels alweer een hap afgehaald: 33,61.

De memorabele race

33,98. Het was de tijd waar Jeremy Wotherspoon meerdere jaren vergeefs op aasde. Wat hem niet lukte, lukte Koelizjnikov wel op 20 november 2015. In Salt Lake City verbrak de toen 21-jarige Koelizjnikov voor de tweede keer in een week tijd het wereldrecord. Een week eerder in Calgary bleef hij nog steken op 34,00.

In Salt Lake City opende hij zijn race in 9,67. Daarna reed hij de snelste ronde ooit - 24,31 - resulterend in een gemiddelde snelheid van 52,97 kilometer en een historische tijd. Toch vermoedden Koelizjnikov en zijn coach Kosta Poltavets meteen al dat het sneller kon. De schaatser wees op het feit dat het ijs voor de 500 meter niet was gedweild, Poltavets analyseerde de technische foutjes van de race van zijn pupil.

Pavel Koelizjnikov.

De kans op een nieuw wereldrecord

Veel is afhankelijk van de omstandigheden, maar een nieuw wereldrecord zit er zeker in. En daarbij zijn alle blikken op één man gericht: Pavel Koelizjnikov gaat zijn 33,61 aanvallen. Hij verkeert al heel het seizoen in een geweldige vorm. Al toont hij die bovenal op de 1000 meter. Denk alleen al aan de EK afstanden vorige maand in Thialf, waar hij het baanrecord op de 1000 meter werkelijk verpulverde, of de wereldbeker van het voorbije weekeinde in Calgary, waarbij hij Thomas Krol en Kjeld Nuis op een gapend gat schaatste. Toch wordt van hem ook een razendsnelle 500 meter verwacht. Kanttekening: Koelizjnikov schaatst meer dan eens slordig, is vaak op technische foutjes te betrappen. Hij heeft zijn wereldrecord al zo scherp gezet dat hij zich die niet kan veroorloven. Dan kan er zomaar ook ineens een Japanner met de titel aan de haal gaan.

Pavel Koelizjnikov geflankeerd door Thomas Krol (l) en Kjeld Nuis.