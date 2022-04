Payet schittert met wereldgoal voor Marseille, Roma weer onderuit bij Bodø/Glimt

Olympique Marseille won in het Stade Vélodrome met 2-1 van PAOK, de club van Diego Biseswar. Via Gerson kwam de ploeg van de Argentijnse trainer Jorge Sampaoli na dertien minuten op voorsprong. Met een prachtige uithaal van zo'n twintig meter afstand maakte sterspeler Dimitri Payet er kort voor rust 2-0 van. Via Omar El Kaddouri maakte PAOK drie minuten na rust de 2-1, maar daar bleef het bij in het zuiden van Frankrijk. In de 94ste minuut kreeg Gerson nog een rode kaart in een wedstrijd die flink grimmig was, zeker ook op de tribunes.

De beslissing valt volgende week donderdag in Thessaloniki. De winnaar van dit treffen neemt het in de halve finales op tegen Slavia Praag of Feyenoord. De heenwedstrijd in Rotterdam eindigde vanavond in 3-3, nadat Feyenoord na een 1-2 achterstand nog wel op 3-2 was gekomen.

AS Roma weer onderuit tegen Bodø/Glimt

AS Roma heeft voor de tweede keer dit seizoen verloren van FK Bodø/Glimt, de kampioen van Noorwegen. Op 21 oktober won Bodø/Glimt nog met 6-1 van Roma, om vervolgens twee weken later in Stadio Olimpico ook nog knap met 2-2 gelijk te spelen.

Beide teams gingen door naar de achtste finales, waarin AS Roma afrekende met Vitesse en Bodø/Glimt na verlenging in Alkmaar won van AZ. Vanavond won Bodø/Glimt de heenwedstrijd in het noorden van Noorwegen met 2-1. Lorenzo Pellegrini zette de Italianen vlak voor rust op voorsprong en Ulrik Saltnes maakte na een klein uur gelijk. Hugo Vetlesen bezorgde de Noren met een doelpunt in de 89e minuut wederom de zege op Roma.

Volgende week donderdag is de return in de hoofdstad van Italië. Rick Karsdorp speelde vanavond zijn honderdste wedstrijd voor AS Roma.

De winnaar van het treffen tussen AS Roma en Bodø/Glimt neemt het in de halve finales op tegen PSV of Leicester City. Zij kwamen vanavond niet tot scoren in het King Power Stadium.

De halve finales worden gespeeld op 28 april en 5 mei. De finale is op woensdag 25 mei in de Arena Kombëtare in Tirana, de hoofdstad van Albanië.

