PDC sluit ‘recorddeal’ met bordenmaker Winmau voor komende vijf jaar

Lange tijd werd er bij grote PDC-toernooien op dartsborden van Unicorn gespeeld. Die samenwerking is tot een einde gekomen. Hoeveel geld er gemoeid is met de overeenkomst tussen de PDC en Winmau wordt niet bekendgemaakt, maar de bond spreekt van een recorddeal.



Winmau is geen onbekende in de professionele dartssport. Meerdere grote spelers, onder wie Michael van Gerwen en Simon Whitlock, worden gesponsord door de Welshe fabrikant van dartsartikelen. Het bedrijf werd in 1945 opgericht.



De aankondiging komt op de dag dat de PDC eveneens bekendmaakt welke spelers dit jaar aan de Premier League meedoen. Joe Cullen was op die lijst de verrassendste naam. De Engelsman, die gisteren The Masters op zijn naam schreef, wordt overigens eveneens gesponsord door Winmau.