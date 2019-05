Pech houdt Tauber van zege in Nove Mesto

Anne Terpstra kwam als zevende over de meet in Tsjechië en greep daarmee naast een olympische nominatie. Daarvoor was een plaats in de top zes nodig. De zege ging naar wereldkampioene Kate Courtney. Voor de Amerikaanse was het na de zege in Albstadt de tweede overwinning op rij.



Tauber nam vanaf het begin van de wedstrijd een voorsprong en ging de slotronde in met 11 seconden op Courtney. Na materiaalpech bij de Nederlandse kon de wereldkampioene de leiding overnemen en bleef de Australische Rebecca McConnell en de Canadese Haley Smith voor.