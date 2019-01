Pech kost Wevers veel tijd in Dakar

MARKELO - Een barst in de uitlaat van de Borgward BX7 DKR van Erik Wevers kostte de coureur uit Markelo veel tijd in de tweede etappe van de Dakar Rally. De bemanning van de wagen moest de auto repareren, maar was nog wel in staat om de streep te halen.

Uiteindelijk kwamen Wevers en zijn navigator Ashley Garcia na een etappe van 342 kilometer van Pisco naar San Juan de Marcona op 3 uur en 20 minuten achterstand van ritwinnaar Giniel de Villiers binnen, als 92ste combinatie. Na twee wedstrijddagen in de Dakar Rally in het zand van Peru is Wevers afgezakt naar een 88ste plaats in het algemeen klassement. De afgelopen nacht hebben de monteurs doorgewerkt om de wagen weer gereed te krijgen voor etappe 3 en het vervolg van de rally.

Navigator

Wevers navigator Garcia is ondanks het tijdverlies optimistisch. „Vandaag was een moeilijke fase. 342 km met veel hobbels en nog meer duinen! We hebben onze prestaties overdag verbeterd, maar na het laatste waypoint hadden we een barst in de uitlaat. Dit veroorzaakte schade aan de Borgward BX7 DKR. De reparaties waren erg moeilijk en zorgden ervoor dat we veel tijd verloren, maar gelukkig hadden we de reserveonderdelen bij ons. Na de moeilijkheden van vandaag zijn we blij dat we de streep hebben gehaald”, aldus Garica.

Mirjam Pol

De Bornse motorrijdste Mirjam Pol kan tevreden terugkijken op haar tweede etappe van Dakar 2019. Ze finishte met een 64ste tijd. „Het was een lastige dag die wel heel erg mooi begon in de duinen. Blijkbaar vonden veel rijders het moeilijk om de waypoints te vinden. Op een gegeven moment zag ik een teamgenoot stil staan en andere rijders zoekend naar het waypoint. Ik zag ze allemaal rondjes draaien, terwijl ik zag dat er sporen naar links waren afgebogen, dus… daar moest ik zijn. Ik buig af naar links en ‘pling!’, ik heb het waypoint! Via een andere kant ben ik terug naar m’n teamgenoot gereden en heb hem aangewezen waar hij moest zijn. Helaas zag de rest het ook en die hadden het ook gelijk”, aldus Pol, die als vijfde Nederlander over de finishstreep kwam en en tweede werd in het vrouwenklassement. In het algemeen klassement neemt ze de 69ste positie in en tweede in het vrouwenklassement.

Riwald Dakar Team

Truckbestuurder Gert Huzink is een plekje in het algemeen klassement gestegen, van de 15e naar de 14e positie. De coureur uit Manderveen van het Riwald Dakar Team kan terugkijken opeen geslaagde tweede etappe. „We konden lekker doorrijden. We hebben eigenlijk wel lekker constant gereden en ik heb het flink naar m’n zijn gehad. Jammer dat we op het eind van de etappe zo’n 25 minuten tijd hebben verloren omdat we een waypoint niet lekker konden pakken”, aldus Huzink.

Rustdag