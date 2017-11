Pechstein (45) twijfelt over EK en denkt al aan Spelen

Het is onzeker of Claudia Pechstein in januari meedoet aan de Europese kampioenschappen in het Russische Kolomna. De 45-jarige Duitse schaatsster verraste zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger door de zege op de 5000 meter te pakken.