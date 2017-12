Pechstein slaat EK schaatsen in Kolomna over

Sporters op Social Sanne Wevers heeft last van sneeuw, Bram Tankink laat zich fietsen

19:48 ENSCHEDE - In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. In deze editie stopt Bram Tankink voor heel even met fietsen en heeft Sanne Wevers last van de hevige sneeuwval.