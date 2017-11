Pechstein vliegt in privéjet na zege in wereldbeker

Stegeman: ‘Dat het kassa is voor ADO, heeft alles te maken met ons’

15:31 DEN HAAG – John Stegeman zag dat er lang geen vuiltje aan de lucht was. Heracles verloor in het laatste kwartier, met 4-1. “Tot de zeventigste minuut was er niks aan de hand, was de wedstrijd in evenwicht”, aldus de trainer. “Details geven dan de doorslag.”