Pechvogel Cavendish breekt rib in Tirreno-Adriatico

Spurs met Eriksen, Vertonghen, Sánchez en Dembélé

7 maart Tottenham Hotspur begint met vier spelers met ervaring in de eredivisie aan het tweede duel met Juventus in de achtste finales van de Champions League. Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sánchez en Moussa Dembélé verschijnen om 20.45 uur aan de aftrap in Londen.