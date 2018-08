Pechvogel Nibali fit genoeg voor Vuelta

Heracles Almelo wijkt uit naar natuurgras DOS'37

11:43 ALMELO/VRIEZENVEEN - Heracles heeft vrijdag 10 augustus de laatste training, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax, afgewerkt bij DOS'37 in Vriezenveen. Reden: de Almelose club mocht van de gemeente geen natuurgrasvelden in eigen stad bespelen.