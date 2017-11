Pedersen indrukwekkend naar goud op schaatsmijl, bijrol Nederlanders

Kjeld Nuis reed in de eerste rit een tijd van 1.46,11. Daarmee belandde de wereldkampioen op deze afstand op de zevende plaats. De 28-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo had het vooral in de laatste ronde (29,3) zwaar. Hij bleek nog niet helemaal hersteld van een griepaanval, die hem vorige week in Heerenveen ook al hinderde. Nuis eindigde vrijdag in Noorwegen op de 1000 meter, de afstand waarop hij eveneens wereldtitelhouder is, als vierde. Koen Verweij reed de negende tijd (1.46,32). De Nederlandse kampioen was niet helemaal fit in Noorwegen. Hij meldde zich vrijdag af voor de 1000 meter wegens buikklachten.



Denis Joeskov, de trainingspartner van Verweij, ontbrak in Stavanger. De Rus, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, kreeg geen visum voor Noorwegen. Hij won vorig weekeinde in Thialf de schaatsmijl met een tijd van 1.44,42.



