Pedersen legt Bloemen over de knie op 5000 meter

Dit alles gebeurde bij afwezigheid van Sven Kramer, de man die deze afstand al meer dan een decennium naar zijn hand zet. De beste Nederlander vandaag was Patrick Roest met een zevende plek in 6.21,04. Marcel Bosker werd achtste in 6.21,73.

Door de absentie van Kramer en Bergsma leek de weg vrij voor Bloemen naar zijn derde wereldbekerzege op de 5000 meter. De 31-jarige Zuid-Hollander, die in 2014 naar Canada emigreerde, wenste echter in zijn laatste internationale test voor Pyeongchang 2018 niet tot het uiterste te gaan. Hij verstevigde nog wel zijn leidende positie in het gecombineerde wereldbekerklassement (5000/10.000 meter).

Bloemen is zowel op de 5000 als 10.000 meter kandidaat voor olympisch goud. Op beide afstanden is hij inmiddels wereldrecordhouder. Vorige maand zette hij in Salt Lake City nog een nieuwe mondiale toptijd neer op de 5000 meter (6.01,86).