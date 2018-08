Pedersen wint tijdrit in Denemarken

EK Glasgow Sanne Wevers uit Oldenzaal stunt met brons in landenwed­strijd

17:24 De Nederlandse turnsters zijn in de landenfinale bij de EK in Glasgow als derde geëindigd. Vera van Pol, Céline van Gerner, Sanne Wevers, Tisha Volleman en Naomi Visser waren met een score van 159,563 verantwoordelijk voor die historische prestatie. De laatste keer dat Nederland als land een EK-medaille veroverde was in 2002 in Patras, toen zilver.